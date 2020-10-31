Fenerbahçe'de tango başladı; Diego Perotti

Diego Perotti, sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta idmanların ilk bölümünde takımla çalışıyordu. Yıldız futbolcu, çarşamba günü başlayan Antalyaspor hazırlıklarının tamamında arkadaşlarıyla antrenman yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, dünkü çalışmada ise adeta resital sundu. Perotti, birbirinden güzel gollerinin yanı sıra asistleri ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla izleyenleri mest etti. Erol Bulut, çift kale maç sırasında 32 yaşındaki öğrencisine bol bol övgüler yağdırdı.



Kadroda olmak istiyor



Başarılı teknik adam, Perotti'nin beklenenden çok daha önce bu seviyeye gelmesi nedeniyle son derece mutlu. Arjantinli futbolcu, pazartesi günkü Antalyaspor maçında kadroda olmayı çok istiyor. Ancak Bulut, bu konuda aceleci davranmamaya kararlı. 45 yaşındaki teknik adam, sağlık kurulunun görüşünü aldıktan sonra Diego Perotti konusunda nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek.



Tisserand idmana katılmadı



Yıldız savunmacı, karın ağrıları nedeniyle dün yapılan çalışmada yer almadı. Tisserand'ın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Başarılı stoperin bugün antrenmanda yer alması ve Antalyaspor maçında da sahada olması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, dünkü idmanda iki grup halinde pas çalışması yaptıktan sonra çift kale maç oynadı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



