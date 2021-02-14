Fenerbahçe'de Sosa havasını buldu

Kupadaki Başakşehir maçı ilk 11'inden 6 değişiklik yapan Erol Bulut, Arjantinli yıldızdan vazgeçmedi. Ön liberoda Ozan ile birlikte görev alan Sosa da başarılı performansıyla göze girdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sosa havasını buldu
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14 Şubat 2021 13:22
Jose Sosa büyük beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de ilk 11 haftada 8 maça 11'de başlamış, 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol atmıştı. Ancak Arjantinli yıldızın performansı Sarı-Lacivertliler'in istediği düzeye bir türlü ulaşamamıştı. Ardından yedek kalan, sonrasında da sakatlanan Sosa 11 maç sonra takımdaki eksiklerin fazlalığı nedeniyle Galatasaray derbisiyle ilk 11'e geri dönmüştü.

Hafta içi kupada Başakşehir'e elendikleri maçın 11'inden 6 değişiklik yapan Erol Bulut, Arjnatinli yıldızdan vazgeçmedi. Ozan ile birlikte ikili ön liberoda görev alan Sosa performansıyla göze girdi. Arjantinli yıldız Mesut Özil'e yakın oynadı. Başakşehir'e karşı oynayan kaleci Harun, Ferdi, Gökhan Gönül, Cisse ve Sinan Gümüş ile kırmızı kart gören Lemos'un olmadığı dün akşam, kaleci Altay, Samuel, Valencia, Mesut, Nazım ve Serdar Aziz 11'de sahaya çıktı.

 



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