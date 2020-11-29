Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı
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29 Kasım 2020 20:33
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede Luiz Gustavo cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu, 63. dakikada Bernard Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve sarı kart sınırına takıldı.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı mcüadelede forma giyemeyecek.



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