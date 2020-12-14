Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely sakatlığı sebebiyle EuroLeague'de oynanacak Milano karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lorenzo Brown'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir'de oynadığımız Pınar Karşıyaka maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde MR'ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely'nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir.
Sporcumuz Lorenzo Brown ise aynı mücadelenin son çeyreğinde kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Brown'un durumuna, Milano maçı gününde karar verilecektir.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir'de oynadığımız Pınar Karşıyaka maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde MR'ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely'nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir.
Sporcumuz Lorenzo Brown ise aynı mücadelenin son çeyreğinde kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Brown'un durumuna, Milano maçı gününde karar verilecektir.