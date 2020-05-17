Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Transferde yerlilere yöneleceğiz" açıklamasının ardından Fenerbahçe'de hareketlilik başladı. Vedat Muriqi'ye gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertliler, forvet transferi için rotayı Almanya'ya çevirdi.Sarı-lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile 2021'de kontratı bitecek olan Kenan Karaman'ı listenin başına yazdı. A Milli Takım formasını 10 kez terleten 26 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.Schalke'nin 20 yaşındaki Türk forveti Ahmed Kutucu da listede. Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Alman ekibinin kapısını çalacak. Genç futbolcu, Kasım 2019'da Andorra karşısında ilk A Milli maçına çıkmıştı.