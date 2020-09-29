Fenerbahçe'de Gustavo ve Ozan derbiye damga vurdu

Luiz Gustavo

ve Ozan Tufan

Galatasaray

lı

futbolcular

Ozan'la başlayan atakları

kesmek için faul yapıp sarı kart görmek

zorunda kaldılar.

OZAN TUFAN:

Sezon başı kampının eleştirilen isimleriderbiye damga vurdu.Brezilyalı orta saha, Galatasaray'ın etkili isimleri Belhanda ve Emre Kılınç'ı etkisiz hale getirirken, Ozan ise topu ileri taşıma konusunda takımının en önemli ismi oldu.Bulut'un önümüzdeki maçlarda bu ikili ile yola devam edeceği, Sosa ve Mert'i değiştirerek oynatacağı kaydedildi.87 dakika sahada kalan Ozan girdiği 8 ikili mücadelenin sadece ikisini kaybetti. Bir kez de kilit pas veren milli oyuncu, Galatasaraylı futbolcuların attığı iki şutu da kaleye gitmeden engellemeyi başardı.Girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Gustavo, fizik gücüyle ayakta kalan isimlerdendi. Sadece 5 kez top kaybı yaşayan Sambacı, rakiplerinin ayağından da 3 kez top çalmayı başardı.