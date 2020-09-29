Fenerbahçe'de Gustavo ve Ozan derbiye damga vurdu

Luiz Gustavo ve Ozan Tufan derbiye damga vurdu. Brezilyalı orta saha, Belhanda ve Emre Kılınç'ı etkisiz hale getirirken, Ozan ise topu ileri taşıma konusunda takımının en önemli ismi oldu.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Gustavo ve Ozan derbiye damga vurdu
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29 Eylül 2020 08:48
Sezon başı kampının eleştirilen isimleri Luiz Gustavo ve Ozan Tufan derbiye damga vurdu.

Brezilyalı orta saha, Galatasaray'ın etkili isimleri Belhanda ve Emre Kılınç'ı etkisiz hale getirirken, Ozan ise topu ileri taşıma konusunda takımının en önemli ismi oldu.

Galatasaray futbolcular Ozan'la başlayan atakları kesmek için faul yapıp sarı kart görmek zorunda kaldılar. Bulut'un önümüzdeki maçlarda bu ikili ile yola devam edeceği, Sosa ve Mert'i değiştirerek oynatacağı kaydedildi.

OZAN TUFAN: 87 dakika sahada kalan Ozan girdiği 8 ikili mücadelenin sadece ikisini kaybetti. Bir kez de kilit pas veren milli oyuncu, Galatasaraylı futbolcuların attığı iki şutu da kaleye gitmeden engellemeyi başardı.

LUİZ GUSTAVO: Girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Gustavo, fizik gücüyle ayakta kalan isimlerdendi. Sadece 5 kez top kaybı yaşayan Sambacı, rakiplerinin ayağından da 3 kez top çalmayı başardı.

 


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