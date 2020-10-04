Fenerbahçe'de Garry Rodrigues düğümü çözülüyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un oyun sisteminde yer almayan Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri dönmeye karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues düğümü çözülüyor
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04 Ekim 2020 14:22
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Garry Rodrigues konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Olympiakos ile görüşen Garry Rodrigues'in takımı Al Ittihad'a geri döneceği iddia edildi. Suudi Arabistan'dan Ittı Mania'nın haberine göre; yeni takım bulması söylenen Rarry Rodrigues tercihini kendi takımından yana kullandı.

Yeni sezon kadro planlamasın da yer almayan oyuncunun maaşı sıkıntı yaratırken, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu konuda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 29 maça çıkarken 4 gol atıp 6 asistle oynadı



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