Fenerbahçe'de flaş istifa kararı: Semih Özsoy ayrıldı

Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy'un istifa ettiği duyuruldu.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de flaş istifa kararı: Semih Özsoy ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2020 19:24
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için