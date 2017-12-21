Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao için transfer açıklaması! Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığından dönen Fernandao ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Başkan Pires, "Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. 2. başkanımız Itair Machado, Fernandao ile ilgileniyor, detaylı incelemeleri yapıyor" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF YOK
Öte yandan kulüpten alınan bilgiye göre, şu anda Cruzeiro cephesinden Fernandao için ulaşmış herhangi bir teklif yok. Ancak forvet bölgesinde rotasyonda Janssen ve Soldado gibi iki yıldız oyuncunun arkasında kalacak olan Fernandao için beklentiler dahilinde bir teklif gelmesi durumunda gönderilmesi düşünülüyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 3 maça çıkan Fernandao, 93 dakikada 2 gol attı.
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Başkan Pires, "Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. 2. başkanımız Itair Machado, Fernandao ile ilgileniyor, detaylı incelemeleri yapıyor" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF YOK
Öte yandan kulüpten alınan bilgiye göre, şu anda Cruzeiro cephesinden Fernandao için ulaşmış herhangi bir teklif yok. Ancak forvet bölgesinde rotasyonda Janssen ve Soldado gibi iki yıldız oyuncunun arkasında kalacak olan Fernandao için beklentiler dahilinde bir teklif gelmesi durumunda gönderilmesi düşünülüyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 3 maça çıkan Fernandao, 93 dakikada 2 gol attı.
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