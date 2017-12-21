FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF YOK

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Başkanı'de uzun süreli sakatlığından dönen Fernandao ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.Başkan Pires, "" ifadelerini kullandı.Öte yandan kulüpten alınan bilgiye göre, şu anda Cruzeiro cephesinden. Ancak forvet bölgesinde rotasyonda Janssen ve Soldado gibi iki yıldız oyuncunun arkasında kalacak olan Fernandao için beklentiler dahilinde bir teklif gelmesi durumunda gönderilmesi düşünülüyor.Fenerbahçe'de bu sezon 3 maça çıkan Fernandao, 93 dakikada 2 gol attı.