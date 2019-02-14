Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın son 30 sıkıntısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçının ilk 30 dakikasından memnun, son 30'dan şikâyetçi...
Tecrübeli hoca, takımın enerjisinin düşmesi problemini çözebilmek için bu hafta futbolcularla toplantılar yapacak.
Yanal, düşüşün büyük ölçüde mental sebeplerden kaynaklandığını düşünüyor ve bu konuda özellikle hücum bölgesindeki oyuncularla özel görüşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tecrübeli hoca, takımın enerjisinin düşmesi problemini çözebilmek için bu hafta futbolcularla toplantılar yapacak.
Yanal, düşüşün büyük ölçüde mental sebeplerden kaynaklandığını düşünüyor ve bu konuda özellikle hücum bölgesindeki oyuncularla özel görüşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın