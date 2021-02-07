Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda nerelerde eksik yapıldı, doğru olan şeyler neydi, oyuncu performanslarında en iyiler ve hayal kırıklığı yaratan isimler kimlerdi? Cevap arıyoruz...
Fenerbahçe'de cevap bekleyen 10 soru!
Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda neler doğru, neler yanlış? Soruyoruz...
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07 Şubat 2021 17:59
Fenerbahçe
- 23:00 Reha Kapsal: "5-0 yense, bu enerjiyi yaratamazdı"
- 22:59 Feyyaz Uçar: "Beşiktaş, alın teriyle kazandı"
- 22:57 Erman Toroğlu: "Sergen Yalçın, Fatih Terim abisinin izinde"
- 22:45 TFF Başkanı Özdemir, "Soruşturma başlattık"
- 22:09 32'lik Josef "Makine" gibi işliyor!
- 22:05 Beşiktaş maçı kazandı, Vida'yı kaybetti!
- 21:53 Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü!
- 21:47 Beşiktaş'ta limit açıklaması: "Allah'ın adaleti var"
- 21:45 Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal açıklaması
- 21:29 İsmail Kartal, Konyaspor'dan istifa edecek mi?
- 21:22 Şah, mat! Manchester City, Liverpool'u darmadağın etti!
- 21:20 Sergen Yalçın, "Dışarıdan karışmayın, mücadele verelim"
- 21:13 Necip Uysal, "Cenk ile daha da güçleneceğiz"
- 21:13 Welinton: "Biz bir aile gibiyiz!"
- 21:11 Levan Shengelia: "Beşiktaş, 10 kişiydi ama biz iyi değildik"
- 21:11 Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ta oyuncular, Çarşı'nın çocukları gibiydi"
- 21:07 Valentin Rosier: "Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı"
- 20:51 Beşiktaş, 10 kişiyle zafere kanatlandı!
- 20:48 Erzurumspor'da Jaw Ackah süresiz kadro dışı!
- 20:17 Beşiktaş: "Penaltımız verilmedi"
- 20:12 Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
- 19:43 Yorum: Beşiktaş - Konyaspor
- 19:42 Ersun Yanal: "Bu disiplinle devam edeceğiz"
- 19:33 Erman Toroğlu: "Fabrice N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti"
- 19:32 Rıza Çalımbay: "İyi oyunu skora yansıttık!"
- 19:20 Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti
- 19:17 Yenilgisiz lider: Anadolu Efes!
- 18:54 Çalhanoğlu'nun dönüşü müthiş oldu: 1 dakikada 2 asist!
- 18:54 Monaco durdurulamıyor! Üst üste 7. galibiyet...
- 18:35 Necati Erkmen: "Camiamızı üzüyoruz"
- 18:29 Sivassporlu Kayode, gol orucunu bozdu!
- 18:13 Elabdellaoui'nin menajeri: "Omar karardan mutlu"
- 17:59 Fenerbahçe'de cevap bekleyen 10 soru!
- 17:59 Sivasspor, Başkent'te galibiyeti hatırladı
- 17:58 Altınordu yaralarını sarmaya başladı; 2'de 2
- 17:56 Antalyaspor'un Denizlispor serisi devam etti!
- 17:52 İlk 11'ler: Beşiktaş - Konyaspor
- 17:34 Mido: "Mustafa Muhammed, 20 milyon euro eder"
- 16:53 Frankfurt'ta Ali Akman tepkisi: "Büyük bir ayıp"
- 16:52 Diagne'nin attıkları sayılmadı, Tottenham yıldızlarla kazandı
- 16:49 Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosu belli oldu
- 16:42 Leipzig - Liverpool maçının yeri değişti
- 16:37 Bundesliga maçına kar engeli
- 16:31 Kemzura: "Son çeyrekte yorulduk"
- 16:21 Keçiörengücü Adanaspor'u tek golle yıktı
- 16:17 Misli.com 2. Lig'de görünüm
- 16:16 Terim'den Donk'a: "Olmush evlatlarım olmush"
- 16:12 Galatasaray, Nilüfer deplasmanında mağlup
- 16:08 Kenan Sipahi: "Önemli bir galibiyet aldık"
- 16:04 Lionel Messi son 10 yılın en iyisi seçildi
- 15:53 Kokoskov: "İkinci yarıdaki savunma bize maç kazandırdı"
- 15:50 ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu
- 15:48 Misli.com 2. Lig'de 22. hafta tamamlandı
- 15:45 Beşiktaş, Kuzeyboru deplasmanında set alamadı
- 15:39 Eskrim Epe Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı
- 15:36 Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi
- 15:32 Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
- 15:25 Ateş hattında puanlar kardeş payı!
- 15:23 ATP Cup'ta şampiyon Rusya
- 15:07 Fenerbahçe Opet deplasmanda İlbank'a set vermedi
AVRUPA'DAN FUTBOL
Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü!
Monaco durdurulamıyor! Üst üste 7. galibiyet...
Diagne'nin attıkları sayılmadı, Tottenham yıldızlarla kazandı
Bundesliga maçına kar engeli
Lionel Messi son 10 yılın en iyisi seçildi
Everton son dakikada Manchester United'dan puan aldı
Genoa Napoli'yi Pandev'in golleriyle devirdi!
Juventus'un zirve yürüyüşü sürüyor!
Varane, Real Madrid'i ipten aldı!
Arsenal, çözüm bulamıyor! Yine mağlubiyet...
Sergio Ramos, ameliyat edildi! 6 hafta yok...
Ozan Kabak: "Virgil van Dijk hayalim gerçek olacak"
"500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım"
C. Ronaldo: "Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz"
Bellerin: "Vegan oldum, hayatım değişti"
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