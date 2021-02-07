Fenerbahçe'de cevap bekleyen 10 soru!

Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda neler doğru, neler yanlış? Soruyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de cevap bekleyen 10 soru!
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07 Şubat 2021 17:59
Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda nerelerde eksik yapıldı, doğru olan şeyler neydi, oyuncu performanslarında en iyiler ve hayal kırıklığı yaratan isimler kimlerdi? Cevap arıyoruz...


 


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