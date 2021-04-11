Fenerbahçe'de artık herkes gol arayacak

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçıyla birlikte yeni bir planı devreye sokacak.

Abone Ol
Fenerbahçe'de artık herkes gol arayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2021 11:47
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçıyla birlikte tüm oyuncular gol arayacak.

Son iki maçta atılan 2 gol de duran toplardan gelirken, Yeni Malatya deplasmanında rakip ceza sahasına yapılan 20 ortanın sadece 2'si yerini bulmuştu.

Teknik heyet gol kısırlığını çözmek ve akan oyunda gol bulmak için hücumda çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Bunun için ceza sahasına daha çok oyuncu ile girilecek. Verkaçlar ve uzaktan şutlar da devreye sokulacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.