Fenerbahçe'de artık herkes gol arayacak

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçıyla birlikte tüm oyuncular gol arayacak.



Son iki maçta atılan 2 gol de duran toplardan gelirken, Yeni Malatya deplasmanında rakip ceza sahasına yapılan 20 ortanın sadece 2'si yerini bulmuştu.



Teknik heyet gol kısırlığını çözmek ve akan oyunda gol bulmak için hücumda çeşitliliği artırmayı hedefliyor.



Bunun için ceza sahasına daha çok oyuncu ile girilecek. Verkaçlar ve uzaktan şutlar da devreye sokulacak.



