Fenerbahçe'de 5 sezon sonra gelen istatistik

Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım son dönemde asistleriyle dikkat çekiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de 5 sezon sonra gelen istatistik
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06 Temmuz 2020 13:24
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım son dönemde asistleriyle dikkat çekiyor.

Son 4 resmi maçta 3 asist yapan Hasan Ali, 2014-15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Sözleşmesi henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki milli futbolcu, bu süreçte tam 17 asist yaparak dikkatleri topladı.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkarken, bu maçlarda toplam 1.292 dakika süre aldı.



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