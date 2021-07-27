Fenerbahçe'ye beklediği Ozan Tufan haberi gelmedi

Geçtiğimiz sezon son maçlarda şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de hesaplar suya düştü. Son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmişti. Ancak yıldız futbolcunun Euro 2020'de gösterdiği kötü performans tüm planları alt üst etti.Ozan Tufan'ı turnuvada canlı izleyen scoutların verdiği olumsuz raporlar sonrası daha önce milli futbolcuya ilgi gösteren kulüpler bir bir aradan çekildi. Geçen sezon menajerlerin Sarı- Lacivertli yönetime, 15-20 milyon Euro arasında teklif getirme garantisi verdiği de sıkça konuşulmuştu. Alınan bilgilere göre sadece Fransa'dan bir kulübün Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ancak 5 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı belirlendi.