Fenerbahçe'ye 10 numara genç: Mert Kömür

Fenerbahçe, Almanya U20 takımında forma giyen Mert Kömür'ü transfer listesine dahil etti.

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Fenerbahçe'ye 10 numara genç: Mert Kömür
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08 Ekim 2024 15:22
Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı.

Genç yeteneklerin peşinde olan sarı lacivertliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür için harekete geçti.

TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek için devre arasında Alman ekibine teklif yapması bekleniyor.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro alan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

20 KEZ MİLLİ OLDU

Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. 

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