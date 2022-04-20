Fenerbahçe ve Eren Elmalı için açıklama

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Kasımpaşalı Eren Elmalı için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe ve Eren Elmalı için açıklama
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20 Nisan 2022 15:51
Yeni sezon için transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Ancak bu iddialar üzerine açıklama geldi. 

Fenerbahçe'nin Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi yaptığı iddiası sosyal medyada konuşulurken, Kasımpaşa'nın ise 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. 

Kasımpaşa ile transfer için görüştüğü iddia edilen Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt, bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. 

Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Kasımpaşa ile bugün görüştüm; ama böyle bir şey yok. Teklif de yok. Benim bu konuyla ilgili bir açıklamam da olmadı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 29 maça çıkan Eren, 3 de asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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