Fenerbahçe-Sivasspor maçında Filistin unutulmadı

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç öncesinde her iki takım da sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Sivasspor maçında Filistin unutulmadı
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11 Mayıs 2021 20:48
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.

Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.

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