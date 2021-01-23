Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i getiriyor

Art arda gelen sakatlıklar sonrası kanat transferine hız veren Fenerbahçe Kulübü, İngiltere ve İspanya dahil birçok ülkede tarama yaptı. Ancak sarı-lacivertli yönetimde, "Eğer kanat transferi için ekstra para harcayacaksak bunu sezon sonu için anlaşmaya vardığımız Bright Osayi-Samuel için kullanalım" görüşü ön plana çıktı.Bunun üzerine Fenerbahçe, haziran ayında Championship ekibi Queens Park Rangers'la sözleşmesi bitecek olan Osayi'nin transferini öne çekti.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; İngiliz ekibiyle yapılan görüşmeler sonrasında 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinde kesin anlaşma sağlandı. Osayi'nin önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi.Her iki kanatta da oynayabilen Osayi, bu sezon Championship'te 23 maça çıkıp, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.