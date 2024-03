Fenerbahçe Opet'in yıldızı Magdalena Stysiak, transferi açıkladı!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet forması giyen Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak geleceğiyle ilgili TVP Sport'a konuştu. Stysiak, geleceği ile kararını resmi olarak açıkladı.



"İSTANBUL'DA KALACAĞIM"



Magdalena Stysiak gelecek sezon İstanbul'da kalmaya devam edeceğini açıkladı.



Polonya basınına verdiği röportajda 'Gelecek sezon Türkiye'de kalma şansınız?' sorusuna Polonyalı yıldız,"Kesinlikle Türkiye'de kalacağım. Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem." cevabını verdi.



"VARGAS, EN İYİ TÜRK OYUNCU"



Aynı mevkide oynayan takım arkadaşı Melissa Vargas'tan da bahseden Magdalena Stysiak, "Şu ana kadar çok başarılı bir sezon geçirdim. Ocak ayına kadar 25 maç oynadım. Fiziksel ve zihinsel olarak Fenerbahçe gibi bir kulüpte iyi işler başardığım için çok mutluyum. Melissa Vargas harika bir oyuncu. O en iyi Türk oyuncu. Sözleşmeyi imzaladığımda ocak ayında onun geri geleceğini ve ilk onun oynayacağını biliyordum. Kulüp açısından bakıldığında rotasyında böyle iki oyuncunun takımda yer almasının güzel olduğunu düşünüyorum. Her şey koçun kararına bağlı ama ikimizde iyi durumda olursak her şeyi kazanabiliriz. Ayrıca Melissa Vargas saha dışında da çok iyi bir insan, bu yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Her zaman birbirimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN HAYALİMDİ"



Kupa Voley şampiyonluğu hakkında konuşan pasör çapraz; "Bu benim bu ülkede kazandığım ilk kupa, ancak Fenerbahçe formasıyla kazanılan bir kupa olduğu için çok daha önemli. Bu formayı giymek her zaman hayalimdi. Son derece mutluyum. Bu kupanın bizi Türkiye şampiyonluğu için daha da motive edeceğine inanıyorum." dedi.