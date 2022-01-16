Fenerbahçe'nin son deplasman galibiyeti Aslantepe'de

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyet (Malatya) alan Fenerbahçe, dış sahada kayıp. Deplasmanda en son 21 Kasım'da Aslantepe'de Galatasaray'ı 2-1 yenen sarı-lacivertliler sonrasında 3 puanı bir arada göremedi. Göztepe, Karagümrük ve dün Antalya ile 1-1 berabere kaldı, G.Antep'e 3-2 mağlup oldu.



Antalyaspor ise evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Altay, Alanya ve Trabzon'u deviren kırmızı- beyazlılar Kasımpaşa'nın ardından Fenerbahçe ile de berabere kaldı.



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Deplasmanda oynadığı son 9 lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, tek sezondaki en uzun serisini tekrarladı (1990- 91'de 9 maç).



