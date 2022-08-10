Fenerbahçe'nin Slovacko kampı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Slovacko kampı kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2022 14:35
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda bulunan isimler; 

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gutsavo Henriaue, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de ilk maçın kadrosunda bulunan Alman forvet Mergim Berisha, rövanş maçının kadrosuna alınmadı.


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ