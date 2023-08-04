Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi eleyen Maribor oldu.

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Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu
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04 Ağustos 2023 00:09
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 00:16
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Maribor - Differdange eşleşmesinin galibiyle eşleşecek olan Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Maribor'un uzatmalara giden maçta Differdange'yi 4-3 mağlup etmesinin ardından Maribor ile eşleşmiş oldu.

120+1'DE GELEN TUR

Differdange karşısında kendi sahasında 3-1 geriye düşen Slovenya temsilcisi Maribor, önce 90 dakika içinde skoru 3-3'e getirdi, daha sonra uzatmalara giden maçın 120+1. dakikasında bulduğu golle 4-3 kazanmayı başardı.

İLK MAÇ 10 AĞUSTOS'TA

2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Maribor eşleşmesinin ilk maçını 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynarken, rövanş maçı 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.

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