Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosu
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosu
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