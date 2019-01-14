Fenerbahçe, Konoplyanka ve Martins'in peşine düştü

Sezonun ilk yarısını 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi…İlk transferini Sadık Çiftpınar ile yapan Sarı-Lacivertliler, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için de girişimlerini sürdürüyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra Fenerbahçe'nin listesinde iki de kanat oyuncusu bulunuyor…O isimler; Schalke 04'ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka ile Atletico Madrid'in Portekizli oyuncusu Gelson Martins…Fenerbahçe transfer komitesinin Konoplyanka için Alman ekibine kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Schalke'de disiplinsiz tavırları nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun da F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.Sezon başında Sporting Lizbon'dan Atletico Madrid'e giden ancak beklentilerin altında kalan Gelson Martins için de 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.