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Fenerbahçe, Konoplyanka ve Martins'in peşine düştü

Fenerbahçe, kanatlarını güçlendirmek için atağa kalktı… Sarı-Lacivertliler, Schalke'de istenmeyen adam ilan edilen Yevhen Konoplyanka ve A.Madrid'den Martins'i gündemine aldı.

Kaynak: Güneş
Fenerbahçe, Konoplyanka ve Martins'in peşine düştü
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14 Ocak 2019 10:25
Sezonun ilk yarısını 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi…

İlk transferini Sadık Çiftpınar ile yapan Sarı-Lacivertliler, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için de girişimlerini sürdürüyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra Fenerbahçe'nin listesinde iki de kanat oyuncusu bulunuyor…

O isimler; Schalke 04'ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka ile Atletico Madrid'in Portekizli oyuncusu Gelson Martins…

İLK HEDEF YEVHEN

Fenerbahçe transfer komitesinin Konoplyanka için Alman ekibine kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Schalke'de disiplinsiz tavırları nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun da F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Sezon başında Sporting Lizbon'dan Atletico Madrid'e giden ancak beklentilerin altında kalan Gelson Martins için de 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.

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