Fenerbahçe için transferde zaman tükeniyor

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe için transferde zaman su gibi akıp geçiyor...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için transferde zaman tükeniyor
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06 Temmuz 2022 12:52
Teknik heyetin raporu doğrultusunda yedek kaleci, sol bek, ön libero ve forvet arayan Fenerbahçe yönetiminin önündeki en büyük sorun zaman.

8 GÜN HAREKETLİ GEÇECEK

20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanacak maç öncesi UEFA'ya 14 Temmuz'da kadro bildirim zorunluluğu bulunuyor. Sarı-lacivertliler için önümüzdeki 8 gün oldukça hareketli geçecek. Teknik Direktör Jorge Jesus göreve geldiğinde santrfor transferi için aceleye gerek olmadığını, elindeki forvetleri görmek istediğini söylemişti.

Şu ana kadar Lincoln, Bruma ve Emre Mor'a imza attıran sarı-lacivertli yönetim, en azından ön libero ve forvet transferini Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor. 

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