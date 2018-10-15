Giuliano'nun ayrılığının ardından 10 numara pozisyonunu Benzia ile güçlendireniçin bu kez Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.Belçika'nın Walfoot gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe, sezon başında Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan Romanyalı 10 numara'yu transfer etmek istiyor.Anderlecht, iki sezon önce 8 milyon euroya büyük umutlarla transfer ettiği Stanciu'yu sezon başında 4 milyon euroya satmıştı. Sparta Prag'da kendini gösteren 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Çekya'da 10 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist üretme başarısı gösterdi.Sparta Prag ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Nicolae Stanciu ile Fenerbahçe'nin dışında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın da ilgilendiği kaydedildi.