Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Trentino Itas'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino
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29 Ocak 2020 12:21
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında preşembe günü İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 1'ini kaybeden Trentino Itas ise 2. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk mücadeleyi Trentino Itas 3-2 kazanmıştı.

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