Fenerbahçe HDI Sigorta, evinde mağlup

Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Sir Sicoma Monini takımına 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, evinde mağlup
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12 Ocak 2022 21:29
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımına 3-0 yenildi.

Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, (Burak Mert, Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Taha Erden)

Sir Sicoma Monini: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo, Travica, (Plotnyskyi, Dardzans, Ter Horst, Giannelli)

Setler: 24-26, 25-27, 22-25

Süre: 90 dakika (30, 31, 29)

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