Fenerbahçe'den santrfor harekatı: Fisnik Asllani

Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim'a ait olan Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi radarına aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den santrfor harekatı: Fisnik Asllani
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16 Mart 2025 11:36
Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Transfermarkt'ın haberine göre, Hoffenheim'dan kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı golcüyle Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

Asllani'ye Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de talip olduğu, bu kulüplerin genç oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Sezon başında Hoffenheim'dan Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'e kiralanan Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.

1,91 boyundaki forvetin piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilirken, Hoffenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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