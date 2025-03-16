Fenerbahçe'den santrfor harekatı: Fisnik Asllani

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Transfermarkt'ın haberine göre, Hoffenheim'dan kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı golcüyle Fenerbahçe yakından ilgileniyor.
Asllani'ye Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de talip olduğu, bu kulüplerin genç oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Sezon başında Hoffenheim'dan Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'e kiralanan Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.
1,91 boyundaki forvetin piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilirken, Hoffenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt'ın haberine göre, Hoffenheim'dan kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı golcüyle Fenerbahçe yakından ilgileniyor.
Asllani'ye Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de talip olduğu, bu kulüplerin genç oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Sezon başında Hoffenheim'dan Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'e kiralanan Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.
1,91 boyundaki forvetin piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilirken, Hoffenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.