Fenerbahçe'den Kayserispor'a gitti

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 maçta forma giyen Burak Kapacak, kiralık olarak Kayserispor'a transfer oldu.



18 Mayıs 2025'te Eyüpspor'a karşı görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2026 yılında sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı ve ardından Kayserispor'a kiraladı.



Fenerbahçe'nin 2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak, sırasıyla Karagümrük ve Sivasspor kulüplerine kiralanmıştı.



