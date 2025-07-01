Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 maçta forma giyen Burak Kapacak, kiralık olarak Kayserispor'a transfer oldu.
18 Mayıs 2025'te Eyüpspor'a karşı görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2026 yılında sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı ve ardından Kayserispor'a kiraladı.
Fenerbahçe'nin 2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak, sırasıyla Karagümrük ve Sivasspor kulüplerine kiralanmıştı.
Fenerbahçe'den Kayserispor'a gitti
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta forma giyen 25 yaşındaki Burak Kapacak'ı kiralık olarak Kayserispor'a gönderdi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 maçta forma giyen Burak Kapacak, kiralık olarak Kayserispor'a transfer oldu.
Fenerbahçe
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