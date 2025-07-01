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Fenerbahçe'den Kayserispor'a gitti

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta forma giyen 25 yaşındaki Burak Kapacak'ı kiralık olarak Kayserispor'a gönderdi.

calendar 01 Temmuz 2025 20:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Kayserispor'a gitti
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 maçta forma giyen Burak Kapacak, kiralık olarak Kayserispor'a transfer oldu.

18 Mayıs 2025'te Eyüpspor'a karşı görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2026 yılında sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı ve ardından Kayserispor'a kiraladı.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak, sırasıyla Karagümrük ve Sivasspor kulüplerine kiralanmıştı.

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