09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko'nun yeri dolmadı!

Geçtiğimiz sezonun sonunda yollar ayrılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından transfer edilen isimler aynı verimi sağlayamadı. Yeni hücum hattı ilk 8 haftada yalnızca 5 gole katkı yapabildi.

09 Ekim 2025 11:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertlilerde son Samsunspor maçındaki performans ve kaybedilen 2 puan moralleri bozdu. 

Milli ara dönüşü 19 Ekim'de Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'yi, kasım ayındaki milli araya kadar yoğun bir periyot bekliyor. Bu süreçte 21 günde 4'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 6 kritik maç oynanacak. Karagümrük'ün ardından ilk sınavlardan biri Kadıköy'de Stuttgart karşısında verilecek.

HÜCUM HATTINDA SANCILI DEĞİŞİM



Sezon başında Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmış, bu bölgelere Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran transfer edilmişti. Bu oyuncular için toplam 66 milyon euro harcayan sarı-lacivertliler, beklenen skor katkısını ise alamadı.

Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında Edin Dzeko 5 gol 1 asist, Dusan Tadic ise 5 gol 4 asist üretmişti. Bu sezon ise yeni transferlerden Kerem, Asensio, Nene ve Duran, ilk 8 haftada toplamda yalnızca 2 gol 3 asistlik katkı sağlayabildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
