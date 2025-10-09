Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko'nun yeri dolmadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertlilerde son Samsunspor maçındaki performans ve kaybedilen 2 puan moralleri bozdu.



Milli ara dönüşü 19 Ekim'de Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'yi, kasım ayındaki milli araya kadar yoğun bir periyot bekliyor. Bu süreçte 21 günde 4'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 6 kritik maç oynanacak. Karagümrük'ün ardından ilk sınavlardan biri Kadıköy'de Stuttgart karşısında verilecek.



HÜCUM HATTINDA SANCILI DEĞİŞİM

Sezon başında Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmış, bu bölgelere Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran transfer edilmişti. Bu oyuncular için toplam 66 milyon euro harcayan sarı-lacivertliler, beklenen skor katkısını ise alamadı.Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında Edin Dzeko 5 gol 1 asist, Dusan Tadic ise 5 gol 4 asist üretmişti. Bu sezon ise yeni transferlerden Kerem, Asensio, Nene ve Duran, ilk 8 haftada toplamda yalnızca 2 gol 3 asistlik katkı sağlayabildi.