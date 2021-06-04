Fenerbahçe'de Samandıra'da yine değişim!

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 8. yılına giren ve son 3 yılda ilk 2'ye giremeyip kupa dahi kazanamayan Fenerbahçe'de değişimler bitmiyor.En son 2010'dan 2013'e kadar Aykut Kocaman ile arka arkaya 3 sene geçiren sarı-lacivertliler, daha sonraki süreçte son 8 yıldır her yeni sezonu farklı bir teknik adam ve farklı bir yapılandırmayla açtı.Aziz Yıldırım'ın son 5 sezonu ile Ali Koç'un son 4 sezonunda hep bir değişim yaşandı. Özellikle 2018'de başkanlığa seçilirken istikrar ve devamlılık vaatleri veren Başkan Koç, 7. farklı teknik adamla yollarını ayırdı.Adeta bitmeyen bir dejavu sarı-lacivertli kulüpte her sezon başında yaşandı. Emre Belözoğlu'nun resmi olarak ayrılmasıyla kulübü yeni bir yapılanma süreci bekliyor.Rotasını yeniden yabancı bir teknik direktör kıracak olan Fenerbahçe'de şu anda belirsiz bir süreç yaşanıyor. Geçen sezonAncak Belözoğlu sonrasındaAli Koç, 'Mevcut kadronun yüzde 70'i hazır ve 4-5 nokta atışı transfer' ifadelerini kullansa da yeni gelecek teknik adamın nasıl bir transfer politikası isteyeceği, EURO 2020'ye göre kadrodaki isimlere gelecek teklif ve yeni yabancı kuralıyla alakalı gelişmeler kafaları karıştırıyor. Kısacası Fenerbahçe'de bir sezon başında da daha silbaştan bir düzenin yaklaştığı görülüyor.