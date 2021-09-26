Fenerbahçe'de sakatlıklar için sıfır risk

Fenerbahçe'de teknik heyet, sakatlıkları süren futbolcuların sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmamalarını istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sakatlıklar için sıfır risk
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26 Eylül 2021 11:52
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcular sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmayacak.

Teknik heyet tüm oyuncuların tam sağlıklı halde katılımını istiyor.

En ufak risk varsa dahi oyuncu sahaya çıkarılmıyor. Pereira özellikle Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarının çok önemli olduğunu belirterek sağlık ekibine "Yüzde 100 hazır olmadan bize yollamayın" talimatı veriyor. Öte yandan Miha Zajc'ın Olympiakos maçıyla takıma katılması bekleniyor. 

 

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