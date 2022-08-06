Süper Lig 'de sezonu önümüzdeki pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçla açacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların hazır hale gelmesi için büyük çaba harcanıyor.
FERDİ'DE CİDDİ BİR ŞEY YOK
Slovacko sınavı öncesi Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy'deki mücadeleye yetiştirilmişti. Önceki günkü maçta ayağına kramp giren Ferdi'de ciddi bir şey yok.
ALTAY, ELDİVENLERİ YENİDEN GİYECEK
Sakatlığı tam düzelmeyen kaleci ve yedek soyunan Altay Bayındır, eldivenlerini yeniden giyecek.
İRFAN CAN VE MERT HAKAN DÜZ KOŞULARA BAŞLADI
Diğer sakat isimler de yavaş yavaş dönüyor. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın idmanlarda düz koşulara başladıkları bilgisine ulaşıldı.
KING'İN DURUMU İYİ
Joshua King'in durumunun iyi olduğu ve Ümraniye karşısında teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alacağı bildirildi.
SERDAR AZİZ VE JOAO PEDRO'NUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Kadronun önemli diğer yıldızlarından Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam ediliyor.
FERDİ'DE CİDDİ BİR ŞEY YOK
Slovacko sınavı öncesi Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy'deki mücadeleye yetiştirilmişti. Önceki günkü maçta ayağına kramp giren Ferdi'de ciddi bir şey yok.
ALTAY, ELDİVENLERİ YENİDEN GİYECEK
Sakatlığı tam düzelmeyen kaleci ve yedek soyunan Altay Bayındır, eldivenlerini yeniden giyecek.
İRFAN CAN VE MERT HAKAN DÜZ KOŞULARA BAŞLADI
Diğer sakat isimler de yavaş yavaş dönüyor. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın idmanlarda düz koşulara başladıkları bilgisine ulaşıldı.
KING'İN DURUMU İYİ
Joshua King'in durumunun iyi olduğu ve Ümraniye karşısında teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alacağı bildirildi.
SERDAR AZİZ VE JOAO PEDRO'NUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Kadronun önemli diğer yıldızlarından Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam ediliyor.