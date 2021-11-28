Fenerbahçe'de Pelkas ve Szalai şaşkınlığı

Fenerbahçe'de iki ismin yokluğu herkesi şaşırtıyor. Geçen sezon hem transferin yıldızı olan hem de performanslarıyla büyük beğeni toplayan Dimitris Pelkas ve Attila Szalai, son dönemde yedek kulübesine geçti.Geçen sezon başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm camiada beğeni kazanan ve son yılların en iyi transferleri arasında gösterilen iki isim, bu sezon pek de verimli olamadı.Özellikle son iki kritik Galatasaray ve Olympiakos maçlarında hem Pelkas hem de Szalai arka planda kaldı. Özellikle Dimitris Pelkas sezon başı kampının yıldızıydı. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha tam anlamıyla performansını toparlayamadı. Yunan oyuncu istikrarlı bir şekilde forma şansı elde edemedi. Son dönemde de Attila Szalai benzer bir şanssızlık yaşadı.Teknik direktör Vitor Pereira'nın son 2 maçta 4'lü sisteme geçmesinden sonra Szalai yedeğe çekildi. Pereira sadece son 15 dakikada 3'lü savunmaya döndüğünde Macar stopere şans verdi.Geçen sezon 8 gol 8 asistle 16 gole direkt etki eden Pelkas, bu sezon 12 resmi maça çıktı ancak gol ve asist katkısı yapamadı.Szalai de geçen sezon 20 maçta 3 gol atmıştı. Macar futbolcu bu sezon ise 19 resmi maçta skor katkısı veremedi.