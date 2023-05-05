Fenerbahçe'de orta sahaya çarpıcı hamle: Alex Kral

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için hamlelerini zaman kaybetmeden yapıyor.



Sarı- Lacivertli kurmaylar daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncu için düğmeye basmış durumdalar. Bonservisi Spartak Moskova'da olan Schalke 04'de kiralık olarak forma giyen Çek ön libero Alex Kral'ın menajeriyle masaya oturdu. Rus kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Alex Kral'ı en uygun koşullarda kadroya katılması için Fener yönetimi ciddi bir çaba sarf ediyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin en kısa süre içinde Rus kulübü Spartak Moskova ile de temaslara başlayacağı ifade ediliyor.



PREMIER LİG'DE OYNADI

24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alex Kral 35 kez Çek Milli Takım forması giydi. Alex Kral'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olmasına karşın Fener yönetimi pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmeyi hedefliyor. Alex Kral, İngiltere Premier Lig'de West Ham formasını da giymişti.



35 KEZ MİLLİ FORMA

ALEX Kral henüz 24 yaşında olmasına rağmen 35 kez Çek Cumhuriyeti Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Başarılı ön libero bu maçlarda 2 gol atmayı da başardı.





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