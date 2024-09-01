Fenerbahçe'de muhteşem kaptan: Edin Dzeko

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de sezona gollerle başladı. Dzeko, geçen sezondan bu yana müthiş bir seri yakaladı.
Geçen sezon ligde 20 gol atan Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, bu sezon da ligde 4'te 4 yaptı.
Bosna Hersekli yıldız, Van Hooijdonk, Bolic, Alex ve Valencia'dan sonra 20 gol ve üstü atan yabancı forvetler arasına girdi.
45 GOLE ETKİ
Dzeko, Fenerbahçe'de toplamda 54 karşılaşmada 33 gol ve 12 asistle 45 gole direkt etki etti.
Geçen sezon ligde 20 gol atan Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, bu sezon da ligde 4'te 4 yaptı.
Bosna Hersekli yıldız, Van Hooijdonk, Bolic, Alex ve Valencia'dan sonra 20 gol ve üstü atan yabancı forvetler arasına girdi.
45 GOLE ETKİ
Dzeko, Fenerbahçe'de toplamda 54 karşılaşmada 33 gol ve 12 asistle 45 gole direkt etki etti.