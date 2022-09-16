Fenerbahçe'de Luan Peres sakatlandı!

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Luan Peres'den kötü haber geldi.



Başarılı savunmacı, Rennes'in 2. golünde topu uzaklaştırmak isterken kale direğine çarptı.



Yerden kalkamayan Peres için sağlık görevlileri sahaya girdi. Oyuncunun durumunun ciddi olduğu işareti yapıldı ve sedyeyle saha kenarına geldi. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun yerine 57. dakikada Alioski oyuna dahil oldu.



Jorge Jesus maçın ardından Luan Peres'in sakatlığıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Negatif nadir şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Travmatik bir şekilde direğe çarptı. Hala hastanede. Bir kırık yok gibi. Bu kesin bir bilgi değil. Onun yaşamış olduğu olayda hepimiz korktuk. Luan'ın sakatlığı dışında her şey iyiydi."





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