Fenerbahçe'de kusursuz planlama

Türk futbolunda transfer dönemi dün gece yarısı tamamlanırken Fenerbahçe , her mevkide 2 hatta 3 futbolcu ile çok güçlü bir kadro oluşturdu. Şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan ve takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, hem ideal 11'i hem de rotasyonuyla iyi bir planlamaya imza attı. Bu süreçte Portekizli hocanın da özellikle takviyeler konusunda her isteği yerine getirildi. Başarılı çalıştırıcının kulübe resmi imzayı attıktan sonra listeye yazdığı oyuncuları teker teker bitirmeyi başaran yönetim, oluşturduğu derin kadroyla uzun maraton için tüm hazırlıklarını yapmış oldu.Toplamda 8 transfer ile yaz dönemini kapatan Kanarya, zorlu yarış için kuvvetli bir ekip kurdu. Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En- Nesyri, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ı renklerine bağlayan yönetim, hem Süper Lig hem de Avrupa'da oynanacak maç sayısının 40'ı geçmesiyle birlikte her mevkide rekabete müsait bir kadro oluşturdu. En-Nesyri, Dzeko, Cenk ile ileri ucu tamamlayan sarı-lacivertliler, Kostic gibi kilit bir isimle de kadrodaki joker futbolcu sayısını arttırdı. Kostic hem sol kanat hem sol bek hem de sol orta saha pozisyonunda forma giyebiliyor.Fenerbahçe'nin Boca Juniors ile anlaştığı Cristian Medina her ne kadar şimdi gelmek istese de kulübü buna izin vermiyor. Sarılacivertliler, bir sakatlık yaşamaması durumda Arjantinli yıldızı devre arasında kadrosuna katacak ve Fred'in pozisyonunu da güçlendirmiş olacak. 22 yaşındaki orta sahanın başka teklifler de aldığı ancak Mourinho faktörü nedeniyle tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı kaydedildi. İstanbul'a gelmek için sabırsızlanan genç oyuncu için 15 milyon Euro bonservis ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlandı.