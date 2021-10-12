Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı. Yıldız futbolcu, bugün de Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için çalışıyor.
Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul'e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak.
Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul'e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak.