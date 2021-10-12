Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği

Kim Min-Jae bugün Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için uğraşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği
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12 Ekim 2021 13:58
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı. Yıldız futbolcu, bugün de Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için çalışıyor.

Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul'e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak. 

 

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