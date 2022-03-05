Fenerbahçe'de Jose Sosa, düşen formu nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Arjantinli oyuncunun özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti.



İsmail Kartal'ın öğrencisiyle bu konuyu görüşerek, "Tüm kulvarlardan elenmişken, futbolcular olarak bu tür görüntüler vermekten kaçınmanız daha da önemli" ifadelerini kullandı. Kartal'ın verilecek cezayla ilgili olarak da yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.



Ne olmuştu?



Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, geçtiğimiz gece katıldığı bir doğum günü partisinin çıkışında elinde içki şişesiyle görüntülenince tepkilerin odak noktası oldu.



İki yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların eleştirilerine maruz kalıyordu. Sosa'nın sahadaki verimsiz görüntüsünün üzerine, bir eğlence çıkışı montunun içine içki şişesini saklarken görüntülenmesi tepkilerin de dozunu arttırdı.



Sosa idmanda...



Önceki gece bir doğum günü partisi çıkışında elinde içki şişesiyle objektiflere yakalanan Jose Sosa'nın, derbi öncesi bu hareketi nedeniyle kadro dışı kalması bekleniyordu. Ancak idmanda yer alan Arjantinli futbolcunun taktik idmanında yedek takımda forma giymesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.









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