Fenerbahçe'de gizli kahraman: Filipe Almeida!

Fenerbahçe Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu...



Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.



ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI



Filipe Almeida bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor.



2013 yılında UEFA Prolisans Kursu'nu ilk sırada tamamlayan Almeida, Nuno Espirito, Fonseca ve Conceiçao gibi ünlü hocaları geride bıraktı.



