Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü