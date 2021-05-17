Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



Başkanımız Sayın Ali Koç , 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü