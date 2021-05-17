Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak
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17 Mayıs 2021 14:27
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü

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