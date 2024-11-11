Fenerbahçe'de 4 isme büyük övgü!

Tayfun Bayındır, Milliyet'te Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'den; Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin, Sofyan Amrabat ve Dusan Tadic ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Bayındır'ın yazısındaki o bölümler şu şekilde:
"Mert Hakan Yandaş gecenin en iyisiydi. 70 dakikalık fizik gücü vardı ve tamamını olağanüstü seviyede kullandı. Mert Hakan'ın futbol oynamayı özlediği belli. Böyle oynasın, saha içinde kalsın, takımına sağladığı katkılarla alkışlansın yeter. O zaman Türk futbolu onu olması gerektiği yere rahatlıkla oturtur."
"Samet Akaydin müthiş bir alkışı hak ediyor. Montella'nın ondaki ısrarını sanırım bu maçta herkes anlamıştır. Haftalardır forma bekliyor. Herkes oynuyorken, o seyrediyor. Sonra en kritik maçta, 'gel sorumluluk al' deniyor, o da taşın altına elini koyup hem gol atıyor hem de müthiş savunma performansı sergiliyor. Doğal olarak takdirin en büyüğünü hak ediyor."
"Ve elbette Amrabat… Geldiğinden beri kırk yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. İstisnasız forma giydiği her maçın en efektif oyuncusu. Aslında bir numaralı partneri olan Fred'den şu ana kadar istediği desteği alamamış olsa da, bireysel olarak ortaya koyduğu performansıyla sezonun en iyi transferi olmaya şimdiden aday. Dün hem takımın savunma lideriydi hem de golcülerinden biriydi. O da alkışı, büyük bir alkışı hak etti."
"Performanslarla ilgili son parantezi de elbette Tadic'e açmamız lazım. Bence o bir futbol profesörü. Üstelik de ordinaryüs seviyesine ulaşmış bir profesör. Oynamaktan çok oynatmayı seviyor. Fenerbahçe ilk yarıda 30 hücum girişimi yapmış, bunların 18'inde Tadic imzası var. Osayi ve Mert Hakan ile kurduğu sağ kanat üçgeni zaten Sivasspor'u çökerten bölgeydi. Fenerbahçe'de kötü oynayan yoktu. Şanssız olanlar vardı, Maximin gol atarak bu şanssızlığını kırdı, Szymanski sonraki haftalara bıraktı."
Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'den; Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin, Sofyan Amrabat ve Dusan Tadic ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Bayındır'ın yazısındaki o bölümler şu şekilde:
"Mert Hakan Yandaş gecenin en iyisiydi. 70 dakikalık fizik gücü vardı ve tamamını olağanüstü seviyede kullandı. Mert Hakan'ın futbol oynamayı özlediği belli. Böyle oynasın, saha içinde kalsın, takımına sağladığı katkılarla alkışlansın yeter. O zaman Türk futbolu onu olması gerektiği yere rahatlıkla oturtur."
"Samet Akaydin müthiş bir alkışı hak ediyor. Montella'nın ondaki ısrarını sanırım bu maçta herkes anlamıştır. Haftalardır forma bekliyor. Herkes oynuyorken, o seyrediyor. Sonra en kritik maçta, 'gel sorumluluk al' deniyor, o da taşın altına elini koyup hem gol atıyor hem de müthiş savunma performansı sergiliyor. Doğal olarak takdirin en büyüğünü hak ediyor."
"Ve elbette Amrabat… Geldiğinden beri kırk yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. İstisnasız forma giydiği her maçın en efektif oyuncusu. Aslında bir numaralı partneri olan Fred'den şu ana kadar istediği desteği alamamış olsa da, bireysel olarak ortaya koyduğu performansıyla sezonun en iyi transferi olmaya şimdiden aday. Dün hem takımın savunma lideriydi hem de golcülerinden biriydi. O da alkışı, büyük bir alkışı hak etti."
"Performanslarla ilgili son parantezi de elbette Tadic'e açmamız lazım. Bence o bir futbol profesörü. Üstelik de ordinaryüs seviyesine ulaşmış bir profesör. Oynamaktan çok oynatmayı seviyor. Fenerbahçe ilk yarıda 30 hücum girişimi yapmış, bunların 18'inde Tadic imzası var. Osayi ve Mert Hakan ile kurduğu sağ kanat üçgeni zaten Sivasspor'u çökerten bölgeydi. Fenerbahçe'de kötü oynayan yoktu. Şanssız olanlar vardı, Maximin gol atarak bu şanssızlığını kırdı, Szymanski sonraki haftalara bıraktı."