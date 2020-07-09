Fenerbahçe Beko'nun üçüncü transferi: Hamilton

Fenerbahçe Beko bir hamle daha yaptı ve bu kez de Darüşşafaka Tekfen'de oynayan pivot Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe Beko'nun üçüncü transferi: Hamilton
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09 Temmuz 2020 19:56
Dyshawn Pierre ve Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna katan Fenerbahçe Beko bir hamle daha yaptı ve bu kez de Darüşşafaka Tekfen'de oynayan pivot Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde Hamilton transferini de resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic dönemi sonrası Igor Kokoskov yönetiminde de EuroLeague'de iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Anthony Gill ve Lorenzo Brown ile de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



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