Fenerbahçe Beko'dan iyi açılış!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-72 mağlup etti.



Karşılaşmaya takım halinde iyi hücum ederek başlayan Bahçeşehir Koleji, Boutsiele'nin basketiyle 6. dakikada 16-9'luk üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in basketiyle 7. dakikada farkı 2 sayıya (17-19) indirdiyse de konuk ekip, mücadelenin ilk periyodunu 28-23 önde tamamladı.



İkinci periyot, iki takımın da karşılıklı pota altı sayılarıyla başladı. Çeyreğin bitimine 5 dakika kala Bahçeşehir Koleji, etkili oynayan Smith'in basketleriyle farkı 8 sayıya çıkararak 37-29'luk skor yakaladı. Kalan sürede 9 sayıya çıkan farkı eritmeye çalışan sarı-lacivertliler, rakibinin iyi oyununa engel olamadı ve Bahçeşehir Koleji devreye 41-32 üstünlükle girdi.



Karşılaşmanın 3. periyoduna iyi başlayan ve Hayes ile dışarıdan sayılar üreten Fenerbahçe Beko; Jekiri, Pierre ve Wilbekin'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 43-47. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada ilk kez öne geçti: 48-47. Skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, periyot sonunda 10 sayılık fark (59-49) yakaladı.



Bahçeşehir Koleji'nin Boutsiele ve Yiğit Arslan'ın sayılarına Melih Mahmutoğlu-Hayes ikilisiyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 72-60. Ev sahibi ekip karşılaşmayı da 78-72 kazandı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Sinem Tetik



Fenerbahçe Beko: Wilbekin 13, Edwards 4, Şehmus Hazer 4, Metecan Birsen, Motley 6, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes 21, Pierre 6, Jekiri 4



Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 10, Jamar Smith 18, Muhammed Baygül 5, Brodziansky 13, Boutsiele 15, Ali Yüceoral, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 7, Hadi Özdemir, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan, Görkem Doğan



1. Periyot: 23-28



Devre: 32-41



3. Periyot: 59-49





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