Fenerbahçe Beko'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı
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22 Haziran 2022 12:01
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Jehyve Floyd'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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