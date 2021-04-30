Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu

Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen ile oynayacağı erteleme maçlarının tarihleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu
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30 Nisan 2021 15:18
Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen ile oynayacağı erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko karşılaşmasını 7 Mayıs Cuma günü oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, 30. haftadaki Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasını ise 9 Mayıs Pazar günü oynayacak. Saat 15.15'te başlayacak maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.



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