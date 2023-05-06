Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 23:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko maçının ertelendiği belirtildi. Sarı-lacivertli ekibe 9 Mayıs Salı günü Atina'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ekibiyle oynayacağı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci maçında başarı dileğinde de bulunuldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery