Fenerbahçe, Balkan ülkelerine açılıyor. Yönetim, transfer çalışmalarında Balkan pazarına yöneldi.



Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Attila Szalai'da hedefi 12'den vuran Kanarya, Kosova, Macaristan, Bosna Hersek ve Makedonya'daki gelecek vaat eden ve maliyeti düşük futbolcuları mercek altına aldı. Scoutlar tarafından birçok isim izleniyor. Gelecek rapora göre sarı-lacivertli yönetimin harekete geçeceği öğrenildi.



HEDEFTE GENÇLER



Bu ülkelerdeki futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlaması da transfer çalışmalarında önemli bir etken. Bu ülkelerin milli takımlarında ve alt yaş kategori milli takımlarında forma giyen futbolcuları yakın takip altına aldığı belirtildi.



Geçmiş dönemlerde Eljif Elmas gibi bir ismi keşfeden ve Napoli'ye 16 milyon Euro satışını gerçekleştiren Kanarya, Muriqi'ii Lazio'ya 12 milyon Euro'ya göndermişti.



